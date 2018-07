Un messaggio d'addio e una speranza per il futuro., terzino del Real Madrid,, passato alla Juventus. Una lettera emozionante, chiusa con un messaggio che lascia aperte le porte al possibile trasferimento in bianconero anche del brasiliano: "Che dire Cris! È arrivata l'ora di dirsi arrivederci. Ti giuro che, ma nella vita nulla è per sempre, spero che sarai felice nella tua nuova avventura., 10 anni di allegria, buon calcio, vittorie, sconfitte e momenti meraviglios. Auguro il meglio a te e alla tua bella famiglia! Sentirò la mancanza delle nostre chiacchierate prima delle partite, quando decidevi i risultati e prima delle partite ci tranquillizzavi con la tua esperienza e l'affetto nei confronti dei più giovani! Sono orgoglioso di aver giocato con te, non perché sei il miglior giocatore del mondo, ma anche per la persona che sei! Quando smetterò di giocare mi siederò al bar a bere una birra, racconterò tante storie e mostrerò tutte le nostre foto!".