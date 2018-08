Dalla Spagna continuano a rimbalzare voci che vorrebbero Marcelo pronto a sposare la causa della Juve. Il terzino brasiliano vorrebbe infatti continuare a giocare con il suo grande amico Cristiano Ronaldo, provando allo stesso tempo una nuova esperienza carica di stimoli. Ma l'affondo per Marcelo è vincolato alla cessione di Alex Sandro, ancora in attesa dell'offerta del Paris Saint Germain: servono 50 milioni più bonus, gli stessi che la Juve girerebbe al Real per Marcelo.