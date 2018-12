C'è anche Claudio Marchisio all'Allianz Stadium. Prima della sfida tra Juventus e Roma l'ex centrocampista bianconero, ora allo Zenit San Pietroburgo, ha salutato i tifosi juventini presenti sugli spalti. Ecco le parole del Principino: "Sono emozionato per quello che ho dato a voi, e per quello che voi avete dato a me. Solo grazie".