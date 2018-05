Claudio Marchisio vuole rimanere alla Juventus e presto incontrerà la dirigenza bianconera per confermare la sua volontà. Come riporta Il Corriere dello Sport il numero 8 bianconero ha offerte dalla MLS ma al momento la sua priorità è rimanere in bianconero. In questo momento Marchisio si trova in Cina per appuntamenti commerciali e al suo rientro incontrerà il club bianconero.