L'opinionista ed ex centrocampista Giancarlo Marocchi ha parlato delle prossime mosse societarie della Juventus a Sky. "C'è la voglia di avere Del Piero nella famiglia juventina e non solo nella storia. Spero che Elkann faccia questo passo perché è la direzione giusta. Chi meglio di Del Piero ti può aiutare ad evitare di fare degli errori? Penso che che possa aiutare la squadra a prendere determinati giocatori e soprattutto ad evitare a prenderne 3 in un ruolo e zero in un altro. Credo che lo possa fare bene".