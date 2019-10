Gincarlo Marocchi dice la sua sull'eterno ballottaggio di casa Juve: Dybala o Higuain? "Stasera può giocare chi vuole Sarri - dichiara l'ex Juve a Sky Sport - . Quando hai già quattro punte e hai una partita in apparenza facile puoi anche sorteggiare. Se fosse un quarto o una semifinale giocherebbe senza dubbio Higuain che è in forma strepitosa e sta benissimo come Cristiano Ronaldo".