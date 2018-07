L'ad bianconero Beppe Marotta, intervenendo a Sky Sport, ha lasciato intendere come Matteo Darmian non sia più una priorità in questa fase per la Juventus. "E' un giocatore che ci interessava per un periodo - le sue parole -, poi il Manchester United ha avuto pretese importanti che noi abbiamo valutato diversamente. Oggi un suo approdo alla Juve è un’ipotesi remota, sugli esterni siamo al completo".