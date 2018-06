Il nome di Sergej Milinkovic-Savic continua a risuonare per la Juventus. Ma secondo Sportitalia, il desiderio potrebbe rimanere tale: Marotta ha fatto sapere alla Lazio che non spenderà più di 80 milioni di euro come cifra fissa, Lotito pretende certamente di più. Inoltre, il dirigente bianconero ha confermato alla Lazio che la Juve non parteciperà ad aste.