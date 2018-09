Il giorno dopo la vittoria sul Napoli, già importantissima in chiave scudetto, in casa Juventus si continua a parlare di Beppe Marotta e del suo clamoroso annuncio di ieri sera: "Dal 25 ottobre non sarò più l'amministratore delegato del club". Parole sorprendenti, che chiariscono come in società ci siano state incomprensioni, nascoste benissimo, tra l'attuale management e il presidente, Andrea Agnelli.



SU PARATICI - Il Corriere di Torino svela alcuni retroscena sulla decisione di Marotta, che sabato mattina, nel centro di Torino, aveva anticipato: "Ronaldo non c'entra, non c'era più sintonia con il presidente Agnelli, sono dispiaciuto, la decisione è stata presa, ora deve essere annunciata, il mio nome già non compare più nella lista dei consiglieri d'amministrazione del club". Marotta suggerisce anche chi potrebbe sostituirlo nel cda bianconero: "Paratici al mio posto? Credo sarà così".



CONTATTO COL NAPOLI - Ieri Marotta si è incontrato a pranzo con alcuni dirigenti del Napoli, il primo club a contattarlo: "Fatemi riflettere, intanto ci vediamo allo stadio. Qualche giorno e deciderò che fare". Magari dedicare più tempo ai suoi due gemelli? "Esatto, hanno già sette anni e hanno sempre e solo visto una squadra vincere lo scudetto: la Juventus".