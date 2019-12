Giuseppe Marotta prova a scardinare la concorrenza della Juventus, come riporta Il Corriere dello Sport, puntando a trovare un accordo che, già a gennaio, gli permetta di mettere le mani su, in prestito a Parma, ma di proprietà dell'Atalanta. La proposta che i nerazzurri avanzeranno ai bergamaschi,. Resta da capire se il futuro del giocatore si possa ricongiungere subito a quello di chi lo prenderà, a prescindere che sia l'Inter o la stessa Juventus che non smette di seguirlo: il prestito al Parma resta uno scoglio da superare, che rischia di far slittare ogni partenza a giugno.