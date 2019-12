Sta stupendo tutti a suon di gol. 15 gol in campionato, 8 in Champions, 4 nell'OFB Cup: fanno 27 in stagione, su 20 partite giocate. Erling Haaland, bomber dell'RB Salisburgo, classe 2000, è l'oggetto del desiderio di tutti i top club europei: piace al Manchester United, piace alle big di Spagna, piace a Napoli e Juventus. E oggi, dalla Germania, arrivano buone notizie.



Secondo la Bild, infatti, il figlio d'arte ha una clausola rescissione da 20 milioni di euro all'interno del suo contratto. Clausola bassa per quanto sta facendo vedere, abbordabile e utilizzabile, però, solamente nella prossima finestra di mercato invernale. Chi vuole Haaland può prenderlo, ma deve fare in fretta. Bastano 20 milioni.