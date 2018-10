Ieri è stata la giornata della definitiva separazione di Beppe Marotta dalla Juventus. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’ex amministratore delegato bianconero aveva già saltato il canonico pranzo Uefa. Mentre la delegazione dei campioni d’Italia pranzava al “Cambio” con quelli dello Young Boys, lui ha scelto un ristorante poco distante che si chiama come uno dei suoi primi acquisti bianconeri, “Pepe”. Ci vorrà qualche giorno per risolvere il contratto a tempo indeterminato da direttore generale della Juve, ma nel frattempo Marotta ha già cominciato a fare gli scatoloni.