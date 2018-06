Una mattinata speciale e importante per Claudio Marchisio, centrocampista e bandiera della Juventus, in Giappone nella JAcademy del posto. Questo il racconto del club bianconero tramite un comunicato sul sito:



"Una giornata speciale per Claudio Marchisio e la JAcademy di Tokyo. Questa mattina, il centrocampista bianconero, che si trova in vacanza in Giappone con la propria famiglia, ha deciso di dedicare una mattinata alla JAcademy giapponese, regalando sorrisi e momenti indimenticabili a 40 dei suoi allievi.



Non solo tanti autografi, foto e abbracci: Marchisio ha anche partecipato a esercizi in campo, dando consigli e motivando i ragazzi. Un'esperienza fantastica non solo per i giocatori dell'Academy, ma anche per il "principino", che, attraverso i propri social, ha voluto ringraziare i bambini giapponesi per il tantissimo affetto ricevuto.



La JAcademy del Giappone, una delle numerose academies bianconere in tutto il mondo, è stat inaugurata nel 2016 da David Trezeguet, conta oltre un centinaio di iscritti e svolge la sua attività in 4 impianti: a Tokyo, Yokohama, Maebashi e Shizuoka"