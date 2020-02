Fa ancora discutere il pre-gara di Lione-Juventus, durante il quale Leonardo Bonucci avrebbe discusso con Blaise Matuidi. "Non ho ripreso Matuidi, ho detto che la squadra la fa anche chi sta fuori - le parole del difensore nell'immediato post partita -. Si respirava che qualcosa non era acceso anche negli undici titolari, bisogna fare squadra perché queste cose fanno la differenza". Proprio prima dell'inizio della partita, Matuidi aveva postato su Instagram una foto in cui si abbraccia con Bonucci: "Bros", scritto con due 'O' (due palline, una bianca e una nera), diminutivo di fratelli. Screzi che possono succedere tra compagni di squadra.