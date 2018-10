Blaise Matuidi racconta Cristiano Ronaldo ai microfoni di RMC Sport 1, nel corso del programma Breaking Sport. “CR7 fa giocare bene la squadra, con lui ti senti più forte", spiega il centrocampista francese della Juventus: "Permette alla squadra di giocare meglio la palla, è un leader e semplicemente ha qualcosa in più degli altri. Siamo tornati da Manchester in aereo ed eravamo molto stanchi. La mattina dopo l’ho trovato in palestra e mi ha detto che doveva continuare a lavorare. Ha 33 anni, ma è favoloso, un esempio!”.