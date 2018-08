Blaise Matuidi, centrocampista campione del mondo con la Francia, è rientrato oggi a Torino per ricongiungersi alla Juventus. Queste le sue parole parole riportate da premiumsporthd.it: "Sarò sempre un campione del mondo ed è un orgoglio enorme. Ma ora mi aspetta una grande stagione alla Juve, è appena arrivato Cristiano Ronaldo per aiutarci a vincere dei titoli".



TORINO-PARIGI - Prima di partire per la Russia, dichiarò che in caso di vittoria Mondiale avrebbe fatto in bici Parigi-Torino: "Mi tocca, ma occorrerà che trovi il tempo perché non sarà semplice".