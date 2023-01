Nel primo pomeriggio ci ha pensato Max Allegri a scoprire le carte: Weston McKennie non sarà convocato perché la Juve ha trovato l'accordo per la cessione con un altro club. Che poi sarebbe il Leeds, inevitabilmente non nominato dal tecnico bianconero. Anche perché nel frattempo ci sarebbe stato bisogno da parte dei suoi agenti di limare gli ultimi dettagli per il suo contratto, un lavoro da ultimare in queste ore per poi dare il via libera alla partenza di McKennie, atteso già nella giornata di domenica in Inghilterra per le visite mediche e le firme. Nessuna sorpresa all'orizzonte dunque, il Nottingham Forest ci ha provato a far saltare il banco, senza successo.



I DETTAGLI – Intanto emergono ulteriori dettagli sull'operazione. L'americano andrà a guadagnare oltre 4 milioni netti, in bianconero l'ingaggio era sensibilmente inferiore (circa 2,5 milioni netti). Mentre l'intesa tra Juve e Leeds è arrivata grazie all'apertura del club inglese nel trasformare la proposta di prestito con diritto di riscatto in un obbligo di riscatto condizionato: per la precisione, questo dovrebbe scattare in caso di salvezza del Leeds e se McKennie dovesse disputare almeno dieci presenze. Condizioni accettate dalla Juve, che incasserà così quasi 1,5 milioni per il prestito, in attesa di un riscatto da 33 milioni bonus inclusi.