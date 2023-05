La cena c'è stata. Probabilmente, però, servirà rivedersi. Il futuro del Napoli e di Luciano Spalletti è ancora tutto da chiarire, l'appuntamento col presidente De Laurentiis non ha portato a una schiarita nei rapporti, anzi. In quell'occasione, l'allenatore toscano ha fatto notare una serie di situazioni, vissute durante i due anni passati sulla panchina del club, che non gli sono andate bene. Momenti in cui avrebbe voluto una maggiore vicinanza da parte del suo numero uno che, non a caso, nelle dichiarazioni di venerdì non ha chiuso la porta a un possibile addio di Spalletti.



GLI SCENARI - Cosa succederà ora? Intanto, il Napoli dovrà concludere la sua stagione. Un'annata che ha riportato lo scudetto in città 33 anni dopo l'ultima volta, il frutto del lavoro di un gruppo di giocatori, un allenatore, un direttore sportivo e un presidente. Una squadra vera e propria, che quasi certamente si dividerà. Cristiano Giuntoli è sempre più vicino alla Juventus, per Spalletti le tentazioni per lasciare dopo aver raggiunto il massimo traguardo in Serie A non mancano. A fine campionato, entro metà giugno, verranno tirate le somme, alla ricerca di una soluzione che accontenti tutti. Con il rischio forte, però, di scontentare Napoli e il Napoli.