Juve, McKennie 'libera' Miretti: il Genoa ripensa al colpo a centrocampo

Redazione Calciomercato

Il reintegro in rosa del centrocampista statunitense, lasciato ai margini dell'organico per oltre un mese da Thiago Motta ma in procinto di rientrarci proprio alla vigilia del via ufficiale della nuova stagione, potrebbe avere effetti su un altro elemento della linea mediana juventina.A far posto all'ex Schalke 04 potrebbe essere il giovane collega classe 2003, che dopo due stagioni trascorse in pianta stabile in prima squadra, oltre ad un'altra passata a far la spola tra la formazione dei grandi e l'Under 23, ora sembra possa salutare Vinovo. Almeno temporaneamente.

Secondo quanto dice Sky Sport,già sulle tracce del ragazzo a inizio estate e ora alla ricerca di un rinforzo di spessore dopo l'addio di Albert Gudmundsson, in procinto di essere ufficializzato dalla Fiorentina.