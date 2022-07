Il centrocampista della Juventusha parlato così a poche settimane dall'inizio della nuova stagione: "Ho sfruttato la pausa per rilassarmi e lasciare che la mia testa si liberasse un po'. Il mio obiettivo era tornare qui ed essere in forma, mi sono allenato molto e la maggior parte delle persone non mi ha riconosciuto. E' un buon segno".- "Nel calcio ti adatti e abitui alle cose molto rapidamente. Ovviamente in Italia questo precampionato è 'anomalo'.. E' una di quelle cose in cui alla fine esclami 'oh, Dio!'. Dopo un mese di assenza è bello rincontrare i compagni e toccare di nuovo il pallone".- "Le parole di Allegri sono state molto importanti per me. Per un atleta conta parecchio trovarsi in un luogo dove ci si sente desiderato, dove hanno bisogno di te.. Io e il mio agente, comunque, siamo in stretto contatto e quindi sarei il primo a sapere se qualcosa è vero oppure no".- "Le aspettative sono le stesse ogni stagione. La Juventus è una squadra chiamata sempre a vincere tutto. La maggior parte delle persone non può negare che la Juventus è la prima società in Italia, quindi dovremmo vincere campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, o quantomeno, disputare la finale di Champions.. Penso che il mercato in entrata sia ottimo e che la prossima stagione sarà molto positiva per noi".- "Per me è un'opportunità poter giocare con uno del suo calibro, sicuramente non vedo l'ora.in ogni gruppo c'è bisogno anche del momento di svago, per poi capire ovviamente quando è il momento di lavorare sodo".