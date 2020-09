Il nuovo acquisto della Juventus Weston Mckennie ha salutato sui social la sua ex squadra, lo Schalke 04, dedicandole un post: “L’avventura con lo Schalke 04 è stata assolutamente speciale ed indimenticabile. Questo club mi ha dato un’opportunità e ha creduto in me fin dal primo giorno. È una grande famiglia e sarà sempre casa mia. Voglio ringraziare i fans, gli allenatori, i compagni di squadra e tutti coloro che lavorano dentro e per il club”.