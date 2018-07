Secondo Sportitalia, Maurizio Sarri sta lavorando per il nuovo Chelsea. "Gli hanno sottoposto una lista, ma lui non è per le liste. Ci sono calciatori graditi, oppure no. Ma un nome che ha speso in più occasioni è quello di Daniele Rugani. Semplicemente perché lui l’ha lanciato, lo conosce benissimo, ha memorizzato i progressi e vorrebbe ritrovarlo al Chelsea. La macchina organizzativa è partita, i contatti tra Ramadani (uomo mercato del club di Abramovich) e Fabio Paratici sono stati intensi anche negli ultimi giorni. E si trasformeranno presto in un incontro milanese, tra domani e mercoledì. In modo da cercare gli accordi definitivi, l’operazione si può chiudere per una cifra più alta rispetto ai 40 milioni di sterline, siamo vicini ai 45 milioni di sterline (oltre i 50 mln di euro). Mentre Rugani ha già un accordo con il Chelsea, da oltre 4 milioni a stagione più bonus. L’idea è quella di chiudere entro venerdì, in modo da poter volare a Londra per le visite e consegnare il difensore a Sarri poche ore prima della partenza del Chelsea (prevista lunedì prossimo) per l’Australia", si legge.