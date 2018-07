Oggi La Gazzetta dello Sport racconta della grande soddisfazione di Jorge Mendes per l'operazione Cristiano Ronaldo. "Dopo aver concluso l'affare, il potente agente ha salutato Agnelli, CR7 e la Juve per volare verso altre operazioni. Ma dopo aver portato Cancelo e Ronaldo, si sente pienamente soddisfatto di quanto fatto coi bianconeri". Non sono quindi previsti altri affari insieme per quest'estate.