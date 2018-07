La Juventus non si ferma a Cristiano Ronaldo e tramite Jorge Mendes continua a cullare il sogno Sergej Milinkovic-Savic: il potente procuratore è in buoni rapporti con l'agente del serbo Kezman e i bianconeri, secondo Tuttosport, sfrutterebbero questo canale per presentare alla Lazio un'offerta da 100 milioni di euro qualora i biancocelesti non ne ricevessero una più ricca prima da Real Madrid, Manchester United o PSG.