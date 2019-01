Jorge Mendes spinge per portare James Rodriguez alla Juventus. Il trequartista colombiano è in rottura con il Bayern Monaco ed è destinato a rientrare al Real Madrid a fine stagione, ma la sua permanenza al Bernabéu non sarà a lungo termine. Come riporta ilBiancoNero.com, l'agente sta già cercando una nuova soluzione: se in estate ci saranno le condizioni tecniche ed economiche per il suo acquisto, Paratici tenterà l'affondo per avere James.