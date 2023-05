Ceferin mette la Juventus di fronte a un bivio: da una parte c'è il progetto Superlega, dall'altra la possibilità di partecipare alla coppe europee nelle prossime stagioni. Forse in attesa del pronunciamento della Corte UE, la nuova dirigenza bianconera non ha ancora effettuato un passo indietro sulla questione Superlega, come invece si aspettavano a Nyon.







La Uefa ha ricevuto tutti i documenti dell'inchiesta Prisma della Procura di Torino e sta portando avanti un'indagine autonoma, ormai vicina alla chiusura nel prossimo mese di giugno. Stabilendo se le plusvalenze fittizie e le manovre stipendi abbiano violato i principi di sportività e alterato i conti del club sul Fair Play Finanziario. In tal caso la Juve rischierebbe l'esclusione dalle coppe europee per uno o più anni. Così abbandonare l'idea Superlega sarebbe l'unica via per trattare diplomaticamente con Ceferin e limitare i danni, attenuando la pena.