Doveva essere un mercato senza troppe rivoluzioni. E invece qualcosa, più di qualcosa, a gennaio è successo. Medhi Benatia ha puntato i piedi ed ha chiesto in ogni modo di essere ceduto. E' successo, alla fine, con il calciatore che ha accettato l'offerta del club qatariota Al-Duhail.L'ha fatto anche Gonzalo Higuain che ha insistito per lasciare il Milan e approdare finalmente al Chelsea, corte di Maurizio Sarri. La Juve, si sa, ha sempre accettato la volontà dei calciatori. Quando Marotta era al timone, però, le cessioni avvenivano quasi sempre in maniera dolce, quantomeno senza forzature. Questa volta qualcosa è cambiato.