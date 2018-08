Secondo Sportitalia, non si chiudono completamente le porte a un prolungamento, ma oggi il centrocampista Adrien Rabiot sta guardando in giro. La Juve continua a vigilare su un profilo che piace non poco: il club bianconero aveva incontrato Henrique, il diesse dei parigini, è in stretto contatto con l’entourage del calciatore e ha mandato messaggi di disponibilità totale. Nelle idee della Juve c’è l’intenzione di prendere anche a parametro zero Rabiot, ma resta da capire se il diretto interessato resisterà. Anche perché il Barcellona ci ha provato con forza e ci riproverà, il Liverpool è entrato con prepotenza nella bagarre. Ore calde sul fronte Rabiot…