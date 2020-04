In un'intervista concessa a DAZN, Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid ora in prestito all'Arsenal, ha rivelato che non ha intenzione di lasciare i Blancos, una volta che sarà ritornato a Madrid. Sul giocatore si è registrato l'interesse tra le altre di Juventus e Milan nelle ultime settimane.



FUTURO BLANCO - "Ho parlato recentemente con Zidane e mi ha detto che mi sta seguendo nella Premier. Penso che il mio futuro sia ora al Real Madrid".