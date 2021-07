L'Empoli Primavera si è laureato campione d'Italia e la sua punta di diamante, il 19enne Emmanuel Ekong, è finito subito nel mirino delle big italiane. Come spiega Serie B News, sia la Juventus he il Milan e l'Inter hanno messo nel mirino Ekong, anche se l'Empoli preferirebbe tenerselo e mandarlo in prestito in Serie B.