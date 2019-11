Obiettivo tra le altre di Juventus, Milan e PSG, il terzino del Nizza Youcef Atal apre la porta a un trasferimento in una big: "L'anno scorso era troppo presto - spiega a Canal Football Club - C'erano dei club che mi volevano vedere l'anno seguente vista la buona stagione. Ma quest'anno, mi concentro per fare una bella stagione. Se mi fa paura il PSG? Penso che posso giocare in una grande ed è il mio obiettivo perché lavoro per questo e non c'è nessun giocatore che non vorrebbe andare in una big e vincere titoli".