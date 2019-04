E' passato una settimana, ma si parla ancora del rigore non fischiato da Fabbri in Juve-Milan, col tocco di mano di Alex Sandro su cross di Calhanoglu quando la gara era ancora sullo 0-0. Nella giornata di oggi sono emersi alcuni dettagli del colloquio tra Fabbri e Calvarese, arbitro e addetto al Var.



Secondo Il Giornale, Fabbri, infastidito per essere stato richiamato, ha espresso la sua opinione (non è rigore), Calvarese, stupito dalla mancate visione delle immagini, ha tagliato corto, come a dire: "decidi tu, se non vuoi essere aiutato...".