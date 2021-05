Tutto in una notte o quasi.non vale lo scudetto nonostante entrambe le squadre lo abbiano sognato a lungo in questa annata, ma vale quasi di più perché appaiate in classifica al quinto posto si giocano i circa 50 milioni di euro che varrebbe l'accesso o meno alla prossima C. A quattro gare dalla fine e con due calendari tutt'altro che semplici conquistare 3 punti di vantaggio sulla diretta concorrente potrebbe essere fondamentale, se non determinante sia perche peri cui futuri restano comunque in fortissima discussione. La partita nella partita la giocherà poi, al centro delle polemiche con i tifosi rossoneri per il mancato rinnovo e per l'abboccamento avuto dal suo agente, Mino Raiola proprio con i bianconeri.- Dal 2011/12 in avanti la Juventus ha battuto 15 volte il Milan in campionato (solo 3 le sconfitte) e contro nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo. I bianconeri hanno anche vinto tutte le ultime nove partite casalinghe contro il Milan in Serie A; solo contro il Foggia (11) i bianconeri hanno una striscia aperta di successi interni più lunga nel massimo campionato. Era dal 2012/13 che il Milan non otteneva almeno 69 punti in una stagione di Serie A (72 in quell'occasione, ma a fine torneo), i rossoneri hanno però perso l’ultima trasferta di campionato e potrebbe mancare il successo per due gare esterne di fila per la prima volta dal febbraio 2020, nelle ultime due trasferte prima del primo lockdown.Sono nove le marcature multiple in campionato nel 2020/21 per Cristiano Ronaldo; l’attaccante della Juventus non fa meglio in una singola stagione dal 2014/15 (12) e l’unico a fare meglio di lui nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione è Erling Haaland (10).è il primo difensore del Milan che ha segnato almeno cinque gol e servito almeno cinque assist in una singola stagione di Serie A dal 2004/05 ad oggi con 19 partecipazioni totali (11 reti, 8 assist) ha anche superatocome difensore rossonero che ha preso parte a più gol nel periodo (18).: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Ronaldo, Morata.: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Ibrahimovic.