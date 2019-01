ministro dello sport saudita, parla a la Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida di Supercoppa italiana tra: "Il calcio è lo sport numero uno qui, ci sono tanti tifosi del calcio locale ma soprattutto internazionale. Stiamo lavorando anche per avvicinare la gente ad altri sport"."E' molto importante per l'immagine dell'Arabia Saudita. Abbiamo avuto altre occasioni, ad esempio la Formula E a Riad: il paese si sta modernizzando e questi eventi ci aiutano ad avanzare. Il match è importante non solo per noi politicamente, ma anche per il pubblico saudita che può vedere due tra i migliori club del mondo. Possiamo usare questi eventi per semplificare le procedure per il rilascio dei visti, che ora sono più rapide"."Fortunatamente abbiamo firmato il contratto prima che arrivasse alla Juve. Vedere le star all’opera è una fonte di divertimento anche per chi non può permettersi di volare in Europa. E per noi è importante poterle ospitare"."Ci stiamo lavorando. Un anno fa non potevano nemmeno guidare ed entrare allo stadio. Ora possono comprare il biglietto da sole, guidare, andare alla partita da sole. Fa parte dello sviluppo. Non sto dicendo che siamo perfetti, ma le cose stanno migliorando".