Sarà Juventus-Milan il piatto forte della prossima giornata di Serie A. Edizione straordinaria, si legge in una nota, visto che le due squadre daranno vita alla sfida numero 100 a Torino: finora davanti al proprio pubblico la Vecchia Signora ha dominato con 49 successi e soprattutto ha vinto le ultime 9. Con queste premesse la Juventus è nettamente favorita a quota 1,45 sulla lavagna, mentre il Milan, in netta difficoltà contro tutte le big del campionato, cerca un colpo a quota 6,75. A 4,45 il pareggio. Tra gli osservati speciali ci sarà Gonzalo Higuain, ex rossonero che vuole riscattare la precedente stagione con un gol proposto a quota 2,25.