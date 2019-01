Thiago Silva, difensore e capitano del Paris Saint-Germain, ex centrale del Milan, parla a gazzetta.it, facendo il punto sulla Supercoppa italiana, con la sfida tra rossoneri e Juve del suo vecchio allenatore Allegri: "Faccio il tifo per Gattuso, perché come tutti sanno ho giocato per il Milan, sarò sempre tifoso del Milan. Dopo questa sfida tornerò anche a tifare per Allegri".



SU HIGUAIN - "E' presto ancora, credo che Higuain ha una qualità incredibile, speriamo che si sia tenuto i gol per la Juve e per vincere contro la Juve".



SU PAQUETA' - "E' un giocatore che ha molta personalità, può già fare la differenza. Quando è così è più facile per un giocatore. Ha questa personalità e può fare benissimo da subito. "



SU RONALDO - "Alla Juve mancava un giocatore come lui, uno che ha vinto tantissimo è ha nacora fame. Dobbiamo essere grati a Ronaldo. Finale PSG-Juve? Bianconeri tra i favoriti, speriamo di giocarla".