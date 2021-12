La partenza in estate di Cristiano Ronaldo ha lasciato un buco nel reparto offensivo della Juventus che né Morata né tantomeno Kean, allo stato attuale, sono riusciti a colmare e così. In attesa di segnali da Parigi per Mauro Icardi, nella giornata di ieri il direttore sportivo Federico Cherubini ha stabilito un contatto con i rappresentanti di Arkadiusz Milik, già vicino a trasferirsi a Torino in passato.- La trattativa, al momento, non è partita perché non ci sono le condizioni.. Un intreccio di difficile risoluzione, la Vecchia Signora sta valutando altre soluzioni per rinforzare il reparto offensivo perché per l’attaccante polacco la strada è decisamente in salita.