L'infortunio non ci voleva. Per la Juve, per Arek Milik. Che ha ancora un futuro da scrivere. Perché se da un lato son tutti soddisfatti alla Continassa del suo rendimento, dall'altro doveva ancora essere presa una decisione finale sul riscatto: bastano 7 milioni più 2 di bonus per acquistarlo a titolo definitivo dal Marsiglia. Ora influirà, molto, anche come e quando tornerà dall'infortunio.