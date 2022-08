La Juventus cerca un attaccante sul mercato. Memphis Depay chiede troppo: un contratto biennale da 7,5 milioni di euro netti a stagione più ricchi bonus. Così l'olandese del Barcellona viene sorpassato dal polacco Arek Milik del Marsiglia, in prestito oneroso per 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato ad altri 8 milioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per l'ex Napoli è pronto un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all'anno.