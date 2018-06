La Juventus vuole completare un grosso colpo a centrocampo e ha individuato in Sergej Milinkovic-Savic l'acquisto ideale per trasformare la rosa bianconera. Il centrocampista della Lazio è un autentico pallino di Massimiliano Allegri, ma trattare con la Lazio non è facile data la richiesta da oltre 100 milioni fatta dal presidente Lotito per lui.



OPZIONE CONTROPARTITE - La Juventus sa che se vuole arrivare a Milinkovic-Savic dovrà fare qualche sacrificio sia dal punto di vista economico che da quello sportivo. Per abbassare i costi dell'operazione il duo Marotta-Paratici sta provando ad inserire alcune contropartite tecniche nell'affare. Il primo nome, lo stesso proposto anche la Valencia per Joao Cancelo è quello di Marko Pjaca, di fatto scaricato da Allegri e il cui valore supera i 15/20 milioni. Il secondo, questa volta richiesto dalla Lazio, è quello di Daniele Rugani, che per la Juventus sarebbe anche incedibile, se non fosse per la ricca concorrenza che c'è per lui con Chelsea e Arsenal pronti all'affondo. Valutazione? Non meno di 30 milioni.



IL MONDIALE UN RISCHIO - Ciò che preme alla Juventus è però un altro fattore, ovvero provare a chiudere l'affare il prima possibile. Sì perchè la concorrenza su Milinkovic-Savic non manca, con Manchester United e Real Madrid sempre vigili su di lui. Ma il rischio più grande è che il centrocampista emerga con prestazioni importanti in Russia dove è chiamato a guidare la Serbia nel girone con Brasile, Svizzera e Costa Rica. Un Mondiale da stella assoluta convincerebbe Lotito ad alzare ulteriormente il prezzo, complicando e non di poco i piani bianconeri.