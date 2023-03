"Si sente bianconero dentro, lui è felice, la società pure così come Allegri. Non era facile fare così bene in un anno difficile per la Juventus". Fabio Miretti non ha intenzione di muoversi da Torino e il suo agente, Francesco Branchini, lo ha confermato a Sportitalia: "Lo scorso anno alcuni club italiani ed esteri lo hanno visionato, ma lui ha in testa solo la Juve".