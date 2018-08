La terza amichevole della tournée statunitense della Juventus che che vedrà opposti i bianconeri alle stelle della MLS, sarà trasmessa in chiaro sul canale NOVE (calcio d'inizio nella notte tra l'1 e il 2 agosto alle ore 1.20, le 19 ad Atlanta). E verrà trasmessa in replica giovedì 2 agosto alle 21.25. L'avventura americana si concluderà per la truppa di Allegri il prossimo 5 agosto con l'attesissima sfida al Real Madrid, con Cristiano Ronaldo che però sarà solo spettatore interessato alla tv da Torino.