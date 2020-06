Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, parla dell'operazione Arthur a Radio Bianconera: "Io preferirei Pjanic. A me piace poco dire se la Juventus fa bene o fa male a prenderlo, se la Juve l’ha preso vuol dire che fa bene. Poi è anche una plusvalenza importante per la Juventus. Evidentemente è un giocatore che Sarri ha chiesto, quindi sarà ancora lui l’allenatore l’anno prossimo. Pjanic? Secondo me servirebbe più di Arthur per un fatto tecnico, trovata la collocazione Pjanic è un giocatore, Arthur è buono ma lento, può starci nella rosa ma come riserva. Io non credo che Arthur venga alla Juventus a fare il titolare, non può dare grande ampiezza a centrocampo più di quella che c’è adesso. È un buon giocatore, ma con delle riserve ben precise che secondo me non porteranno a migliorare la rosa della Juventus".