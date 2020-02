Intervenuto a Diretta Stadio su 7 Gold, l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha parlato del futuro del club bianconero: "Le dichiarazioni di Wanda Nara sul futuro di Mauro Icardi? Io credo che non debba dire certe cose perché non fa il bene dell'attaccante. Sarebbe preferibile che restasse in silenzio a mio avviso. Scambio con Cuadrado con la Juventus? No, lo escludo. Cuadrado resterà sicuramente in bianconero. Allenatore? Nella prossima stagione sarà Maurizio Sarri. Il club bianconero ha intenzione di confermare l'attuale coach".