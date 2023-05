Era partito bene, molto bene. Poi si è un po' perso. Ma Filippo Ranocchia resta saldamente nei piani della Juve, anche se il Monza difficilmente lo riscatterà per i 10 milioni previsti dall'accordo estivo (di 12 milioni il controriscatto in favore della Juve). E l'anno prossimo? Estate alla corte di Max Allegri, poi un altro prestito. Con la Salernitana che ha già mosso passi importanti per metterlo a disposizione di Paulo Sousa.