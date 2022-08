. Il match in programma domani alle 18:00 tra i bianconeri e l’non può essere una sfida come le altre per lo spagnolo, neppure se si tratta di un’amichevole. Soprattutto perché la sfida, inizialmente in programma a Tel Aviv, sarà disputata dove Alvaro ha passato gli ultimi due anni, ovvero alloUn luogo in cui il centravanti dell’Atletico ha sperato – e spera ancora – di tornarci ma non come avversario.Non è un mistero cheLo spagnolo conosce già l’ambiente, le richieste dell’allenatore e potrebbe ricoprire sia il ruolo di vice Vlahovic che giocare più largo a sinistra. Caratteristiche che spiegano come mai la dirigenza bianconera abbia provato a riportarlo a Torino.Valutazione troppo alta per la Juventus che ha spinto il club a virare su altri obiettivi.. L’esterno dell’Eintracht Francoforte ha già un accordo di base con i bianconeri e aspetta che anche le due società trovino l'intesa.Nessun aggiornamento né passo in avanti nelle ultime settimane. Chissà se l’amichevole di domani sarà anche un pretesto per i due club di tornare a parlare del centravanti spagnolo che al momento,