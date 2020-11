Alvaro Morata è stato ad un passo dal Barcellona. Lo raccontano oggi in Spagna, in particolare lo riporta Cadena Ser nel suo Carrusel Deportivo, spiegando come prima del suo ritorno alla Juventus, in prestito oneroso da 10 milioni con diritto riscatto a 45, lo spagnolo sia stato vicino a chiudere con il Barça.