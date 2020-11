Alvaro Morata, attaccante della Juventus, è tornato da una splendida tornata di nazionali, nella quale si è messo in evidenza con gol e assist, come nel clamoroso 6-0 rifilato alla Germania. E cosa c'è di meglio, al ritorno in Italia, di rivedere la sua Alice Campello? Oggi su Instagram l'ex Atletico Madrid ha pubblicato una foto con lei, nella quale marito e moglie si scambiano un bacio appassionato con alle spalle un affascinante scenario di natura morta autunnale: "Mia Lilly non vedevo l'ora di vederti", ha scritto Alvaro.