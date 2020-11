Alvaro Morata ha parlato del Var e dei 13 gol che si è visto annullare per fuorigioco nell’ultimo anno, tra battute e un pizzico di amarezza. Nella lunga intervista a El Partidazo de Cope spiega: "Sì, vero. ho toccato quota 13 gol annullati per fuorigioco in un anno. Però se anziché 45 di piede avessi il 43, sarebbero molti di meno... L’altro giorno in Champions League le mie spalle erano 40 centimetri dietro Lenglet... Oppure un’altra volta ho fatto un gol su uno spiovente, ma la linea del Var me l’hanno messa sul gomito: se avessi segnato un gol con il gomito me lo avrebbero assegnato o no, cosa ne pensi? Oppure la spalla: a cosa serve mettere la linea del Var sulla spalla? Quanti gol vedi all’anno fatti con la spalla? Capisco che se il piede è in fuorigioco posso correggermi e partire più tardi, ma se tutto dipende dalla spalla... Comunque non vale la pena piangere e lamentarsi, sono stati fischiati i fuorigioco e non si può fare nulla. L’unica cosa che posso fare è continuare a lavorare e cercare di segnare ancora più gol. A questo punto, cercherò di uscire dalla linea dei difensori un secondino dopo, d’ora in poi".