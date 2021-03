La Juve ritrova Alvaro Morata. Aspettando la miglior condizione fisica, ieri lo spagnolo ha segnato un gol molto importante contro lo Spezia. I bianconeri possono riscattarlo in estate versando 45 milioni di euro, possono estendere il prestito per un'altra stagione pagando altri 10 milioni o possono acquistarlo a titolo definitivo alla fine della stagione 2021-2022 per 35 milioni. Sono queste le opzioni per il riscatto di Morata.